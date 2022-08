Acusado de agredir ministra, Braga escolhe Anne Moura com vice em sua chapa para tentar aproximar público feminino

Redação AM POST

O senador Eduardo Braga (MDB) lançou sua campanha ao Governo do Amazonas nesta sexta-feira (5) e confirmou a secretária nacional das mulheres do Partido dos Trabalhadores, Anne Moura, como candidata a vice na chapa.

A informação foi publicadas nas redes sociais do emedebista na manhã desta sexta-feira (5), pouco antes do início da convenção do partido.

Durante o evento, Braga anunciou que sua companheira está grávida e fará campanha gestante.

De acordo com fontes o ex-senador João Pedro Gonçalves foi indicado pelo PT para ser vice na chapa de Braga, porém, o cacique não gostou da escolha e relutou pelo nome de Anne Moura, que seria estratégia de dividir palanque com uma mulher como candidata a vice, para aproximar o eleitorado feminino.

No entanto, a escolha faz um contraste com a violência política de gênero praticada contra a ministra Flávia Arruda, Secretaria de Governo da Presidência, ocorrida em dezembro do ano passado quando o parlamentar teria ligado para a ministra para pedir a liberação de emendas para o Amazonas.

O tom da conversa, no entanto, não foi nada amistoso, segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo,]. Por telefone, Braga gritou com a ministra e falou palavrões, o que atacou o emocional de Flávia Arruda e a fez chorar, sem terminar a conversa. Aos prantos, ela passou o telefone para o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), para que este tentasse acalmar o senador.