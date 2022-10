Adolescente, apoiadora de Bolsonaro é apedrejada por petistas durante carreata

Redação AM POST*

Uma adolescente de apenas 13 anos foi atacada com uma pedrada na cabeça durante uma carreata de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Fortaleza, no Ceará, nesta sexta-feira (28). De acordo com Flávia Souto, mãe da jovem chamada Ivy, os autores do ataque foram petistas que estavam no caminho durante o percurso.

– Perto de terminar, passamos por um lugar q só tinha “cidadão do Lula” e simplesmente jogaram um pedra que pegou na minha filha. Uma criança de 13 anos! Minha filha jorrando em sangue…o meu desespero! – escreveu a mãe em publicação a qual mostra a menina hospitalizada.

Segundo Flávia, Ivy estava animada por ter sido sua primeira carreata.

– Primeira carreata da minha filha, ela toda feliz!! Porque somos Bolsonaro até o tutano – exclamou.

– […] Quando terminou minha filha falou: “Mãe o que é eu não faço pelo Bolsonaro! Tudo pela democracia!” – continuou.

A publicação foi compartilhada pela primeira-dama Michelle Bolsonaro e pelo deputado federal André Fernandes(PL-CE), que mostrou-se estarrecido.

– Revoltante!!! Isso só aumenta a minha vontade de votar 22! O lado de lá sim é a turma do ódio! – comentou, estimando melhoras à jovem.