Alexandre de Moraes comenta relatório das forças armadas sobre as urnas; confira

Em nota divulgada nesta quarta-feira (9), o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) falou sobre relatório de fiscalização do processo de votação logo após ser enviado a ele pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.

De acordo com Moraes, o documento que possui, ao todo, 63 páginas, “não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022”.

Apesar disso, Nogueira pede que seja feita uma investigação técnica urgente sobre eventuais riscos de segurança das urnas. O ministro fala num suposto risco de que um “código malicioso” possa interferir no funcionamento dos aparelhos de votação. Os apontamentos sobre a fiscalização do sistema eleitoral se restringem às primeiras 22 páginas.

Num ofício em que encaminha o relatório, o ministro alega que durante a inspeção dos militares teria sido observada situação que “pode configurar relevante risco à segurança do processo”. “Dos testes de funcionalidade, realizados por meio do Teste de Integridade e do Projeto-Piloto com Biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento”, diz Nogueira. O relatório destaca que não tratou-se de investigar eventual fraude eleitoral. “Ressalta-se que o trabalho da EFASEV (equipe de fiscalização das Forças Armadas) se restringiu à fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais”, diz o documento.

