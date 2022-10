Alexandre de Moraes manda Flávio Bolsonaro, Zambelli e Jordy apagarem posts sobre Lula

Redação AM POST*

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mandou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os deputados federais Carla Zambelli (PL-SP) e Carlos Jordy (PL-RJ), o blogueiro bolsonarista Gustavo Gayer e outros perfis no Twitter apagarem postagens contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele acolheu pedidos da coligação do petista.

Em uma das decisões, Moraes determinou que os alvos apagassem publicações que diziam que o deputado federal André Janones (Avante-MG), que atua informalmente na comunicação da campanha de Lula, estaria tentando coagir imigrantes venezuelanas a criar uma narrativa para prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A postagem realizada pela representada e replicada pelos demais contém mensagens ofensivas que visam vincular apoiador do candidato à Presidência da República a condutas criminosas, amplamente debatidas no curso da campanha eleitoral”, afirmou Moraes.

Em outra decisão, o presidente do TSE também mandou Zambelli apagar publicações que diziam que Lula seria a favor do aborto, que apontavam suposta ligação do ex-presidente ao PCC, que o petista teria defendido, que um carro do TRE-RJ teve adesivos de Lula e ainda que o petista teria manipulado os números de sua entrevista ao podcast Flow.

“É nítida a intenção de vincular o candidato à Presidência a supostos fracassos de outros governos, sem qualquer relação de causa e efeito. Soma-se a isso, a reprodução de mensagens de a) suposto conluio com a Justiça Eleitoral; e b) manipulação de dados. Tratam-se de informações inverídicas e descontextualizadas, que não podem ser tolerada por esta CORTE, durante o 2º turno da eleição presidencial”, escreveu Moraes.

Nas duas ações, o ministro determinou que todas as publicações de desinformação a respeito fossem removidas sob pena de multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento. Em caso de reincidência, será aplicada multa de mais R$ 100 mil por reiteração ou manutenção da conduta.

Por meio de nota, a assessoria de Zambelli disse que está sendo “censurada”. “Em conduta arbitrária e desproporcional, o ministro determinou a intimação de Zambelli por volta de 1h da manhã, dando prazo até 2h da manhã para excluir várias postagens de redes sociais”, disse a equipe da parlamentar.

*Com informações do UOL