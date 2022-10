Aliado de Bolsonaro, Jorginho Mello é eleito governador de SC

O senador Jorginho Mello (PL-SC) foi eleito governador de Santa Catarina em uma vitória que consolida o bolsonarismo como força predominante no estado. No segundo turno, concorreu com Décio Lima, que levou pela primeira vez o PT à segunda fase das eleições para o governo estadual, beneficiado por uma divisão de votos no primeiro turno entre outros candidatos de direita.

Jorginho Mello (PL), de 66 anos, ocupa hoje o cargo de senador por Santa Catarina. Foi deputado federal pelo estado de 2011 a 2019. Ele concorreu pelo Partido Liberal, que participou do pleito de forma isolada. A vice-governadora eleita é a delegada Marilisa (PL).

No primeiro turno, Mello já havia terminado na primeira colocação com ampla vantagem sobre o petista Décio Lima. Na ocasião, o candidato do PL recebeu 1.575.912 votos, equivalente a 38,61% dos votos válidos. Já o postulante do PT teve apenas 17,42% dos votos, proporcional a um total de 710.859 votos.