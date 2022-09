Amazonino está há mais de dez dias sem agenda pública e levanta suspeitas sobre sua real condição de saúde

Redação AM POST

O candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania), de 82 anos, está há mais de dez dias sem agenda pública. Ele não tem gravado programas eleitorais e nem mesmo se exposto em entrevistas aos veículos de comunicação. No debate da Record News, que estava marcado para a última quinta-feira, 1º de setembro e acabou sendo adiado, ele também já havia cancelado a ida.

O ‘desaparecimento’ de Amazonino levanta suspeitas sobre sua real condição de saúde. No mês passado ele chegou a ser transferido para São Paulo por problemas na próstata. Voltou depois de alguns dias, mas acabou cancelando a agenda que tinha no interior do Estado.

Quem tem assumido a campanha é o candidato a vice-governador, Humberto Michiles (PSDB), que tem ido aos programas de rádio e televisão. No interior do Amazonas, quem também dás as caras é Michiles.

Nas redes sociais, as últimas postagens de Amazonino são do final do mês de agosto, em programas de televisão que foram exibidos no horário eleitoral gratuito e que já estavam previamente gravados. Nos stories publicados nesta terça-feira, quem aparece conversando com a população é a sobrinha, Monica Mendes.

A assessoria do ex-governador não se pronuncia sobre a condição de saúde e apenas afirma que está tudo bem.