Amazonino Mendes declara possuir casa no valor de R$1 e encolhimento de quase R$1milhão em seu patrimônio

Redação AM POST

O candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania), declarou à Justiça Eleitoral que possui patrimônio de R$ 3,9 milhões, valor R$ 809,2 mil menor do que o apresentado nas eleições 2020, quando ele tinha R$ 4,7 milhões na disputa pela prefeitura de Manaus. As informações constam no site DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Continua depois da Publicidade

O patrimônio declarado pelo cacique da política amazonense conta com uma casa no valor de R$1, um depósito bancário no mesmo valor e um terreno de R$5.666,94. Além disso Amazonino também declarou possuir três veículos, embarcação, participações societárias, aplicações financeiras, consórcio não contemplado, caderneta de poupança, créditos e poupança vinculados, dinheiro em espécie e depósito bancário, benfeitorias e ‘outros bens e direitos’.

O político de 82 anos luta para conseguir o quinto mandato de governador do estado pela Coligação A Força do Povo, composta pelo Cidadania, PSDB e Pros.