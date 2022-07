Amazonino Mendes é classificado como “ex-político” pela própria assessoria em representação no TRE-AM

Redação AM POST

O ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania), de 82 anos, que é pré-candidato ao Governo do Amazonas, foi classificado pela própria assessoria jurídica como ‘ex-político’ em uma representação protocolada no Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-AM). A informação foi divulgada pela jornalista Rosiene Carvalho, em sua coluna no jornal BandNews Manaus desta quinta-feira (14).

O termo ‘ex-político’ aparece na peça jurídica que argumenta sobre o fato do pré-candidato está sendo chamado de velho, de forma pejorativa, nas redes sociais. Vale destacar que Amazonino vem chamando atenção pelo seu estado debilitado em agendas que cumpre no estado, antes do início oficial da campanha política, e demonstra dificuldades de permanecer na ‘corrida eleitoral’.

Durante a campanha eleitoral, o político deverá enfrentar longas viagens de avião e de barco, corpo a corpo com eleitores, debates com adversários, encontros com aliados. Serão três meses de muita intensidade, que requer saúde e disposição. Além disso, Amazonino já apresenta sinais ”da idade” desde 2020, quando praticamente fez campanha apenas pelas redes sociais, enquanto concorria à Prefeitura de Manaus.

Segundo Rosiene Carvalho, o fato da própria assessoria referir-se a Amazonino Mendes como ex-político virou piada entre os funcionários do TRE-AM e advogados eleitorais. “Ontem eu recebi de vários lados essa ironia a respeito dessa peça da própria assessoria jurídica do Amazonino Mendes, porque ex-político é quem não é mais político, quem já está aposentado”, disse a colunista.

Segundo advogados, outras falhas técnicas também podem ser vistas na peça e isso evidencia uma certa deficiência na equipe jurídica do pré-candidato.