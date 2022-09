“Apesar dos desafios, temos feito entregas históricas”, diz Wilson sobre avanços na saúde e segurança

Redação AM POST

O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), destacou hoje, 15 de setembro, avanços da sua gestão nas áreas de saúde e segurança e ressaltou que, apesar dos desafios com a pandemia de Covid e cheia recorde, está fazendo entregas históricas.

“A gente conseguiu ter avanços como nunca antes na história desse estado. Nenhum governador passou pelo que eu passei, pandemia, enchente. E, apesar de todos os desafios, a gente tem feito entregas que são históricas, como o nosso Auxílio Estadual permanente, como o Passe Livre Estudantil, as UTIs no interior. Nós entregamos a AM-070. Por lá passaram quatro governadores e não entregaram”, comparou Wilson, durante entrevista à Rede Amazônica de Televisão.

Na área da saúde, além de levar UTIs para o interior do estado pela primeira vez, Wilson aumentou o número de leitos no hospital Delphina Aziz de 130 para 383 leitos, colocando a estrutura para funcionar de forma plena. Também foi feito investimento na aquisição de medicamentos. Quando assumiu o governo, em janeiro de 2019, o percentual de abastecimento da Central de Medicamentos era de 12%, impactando negativamente no atendimento de saúde, mas agora passa dos 76%.

Wilson destacou, ainda, o avanço na obra do Hospital do Sangue, que iniciou em 2014 e que estava com apenas 30% de executada quando ele assumiu a chefia do executivo estadual, em 2019. “A obra civil está pronta. O que falta hoje é a questão de uma subestação da energia elétrica, a montagem do mobiliário. Já fizemos inclusive um processo seletivo para aumentar a quantidade de servidores naquele hospital. E ele já começa a funcionar no ano que vem”, acrescentou.

“A gente precisa colocar para funcionar aquilo que já existe. Por exemplo, a Central de Medicamentos. Hoje é o mesmo prédio da Central de Medicamentos. Quando eu assumi em 2019 tinha 12% do que deveria ter ali de medicamento. Você lembra muito bem da crise que a gente teve agora de desabastecimento de dipirona, inclusive foi matéria nacional. Aqui no Estado do Amazonas nós não tivemos desabastecimento”, disse o governador ao ressaltar que a solução para saúde não está só na construção de hospitais ou novas estruturas.

Wilson também falou sobre os investimentos em segurança pública, como concurso público para Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), além de 7.500 mil armamentos para fortalecer o combate ao crime.

“Na segurança pública, por exemplo, nós estamos trabalhando com um tripé de valorização de pessoal, de tecnologia e de infraestrutura. Só nesse semestre desse ano, a gente já teve uma redução de 4% de homicídios. Tivemos uma redução de 14% de roubos de veículos e tivemos uma redução de 21% de furto a residência”, afirmou.

O candidato à reeleição lembrou ainda que o combate firme ao tráfico de drogas resultou na apreensão, desde o início do seu mandato, de 60 toneladas de entorpecentes, o que representa um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão ao crime organizado. Ao longo da entrevista, que durou 25 minutos, Wilson também falou sobre ambiente e defesa da Zona Franca de Manaus.

“Eu fui eleito como governador para trabalhar e para melhorar a vida de quem tanto precisa. Para esse trabalho não parar, é 44 no dia 2 de outubro”, finalizou.