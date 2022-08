Apoio a Pauderney Avelino cresce em Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba e Novo Airão

Redação AM POST

Pauderney deu sequência à sua campanha nos quatro municípios ouvindo as demandas dos profissionais da educação de líderes comunitários e moradores. Segundo ele, os anseios da população do interior precisam ser atendidos para melhoria de vida das pessoas em todo Estado do Amazonas.

“Sempre fui um defensor de todo Amazonas, da Zona Franca de Manaus e do desenvolvimento dos potenciais que cada município do interior do nosso Estado tem. Essas pessoas têm direto a dignidade, a colocar comida na mesa, a ter renda, a produzir e poder escoar essa produção. Eu tenho o compromisso de continuar lutando para defender os interesses dos amazonenses na Câmara dos Deputados”, disse.

Com experiência de seis mandatos de deputado federal e de ter sido secretário de Educação por duas vezes, Pauderney afirmou em Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba e Novo Airão, que garante apoio a todos os profissionais da área. Ele foi o secretário que pagou o maior abono do Fundeb para todos trabalhadores da Educação sem distinção.

“Minha luta também é pelos profissionais da educação em geral. No congresso vou fortalecer as pautas dos professores, dos trabalhadores de apoio administrativo, de todos aqueles que fazem o processo de ensino e aprendizagem com qualidade para as nossas crianças”, afirmou.