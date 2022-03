Após Amazonino ir para o Cidadania, Plínio afirma que vai continua no PSDB como pré-candidato a governador do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O senador Plínio Valério disse nesta terça-feira (29), nas redes sociais, que vai continuar no PSDB e que mantém sua decisão de ser candidato ao governo estadual pela sigla.

O anúncio do político foi feito minutos depois do ex-governador Amazonino Mendes confirmar que vai disputar o governado do Amazonas no partido Cidadania. Plínio enfrentou embate dentro do ninho tucano desde que o ex-prefeito, Arthur Neto, que comanda a sigla no Amazonas, anunciou interesse em lançar Amazonino com candidato majoritário.

“Comunico a todos aqueles que gostam de mim – e também aos que não gostam – que decidi permanecer no @PSDBoficial na condição de pré-candidato ao governo do Amazonas. Decisão tomada em conjunto com a Executiva Nacional do partido, nesta terça-feira (29)”, escreveu no Twitter.

De acordo com anúncio de Amazonino o Cidadania fará federação com o PSDB; jogo segue complicado. “Comunico a todo o #Amazonas que estou me filiando hoje ao #Cidadania, partido que fará Federação com o #PSDB. Quando o povo quer, não há força que nos faça parar de lutar!! Dias melhores virão!”, escreveu Amazonino.