Após decisão judicial, Amazonino republica direito de reposta de Wilson Lima e libera comentários

Redação AM POST

O candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania), republicou em suas redes sociais e liberou os comentários do posto de direito de resposta do candidato à reeleição governador, Wilson Lima (UB), rebatendo notícia falsa disseminada pelo cacique sobre o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

De acordo com a decisão do juiz auxiliar Márcio André Lopes Cavalcante, Amazonino desabilitou os comentários da primeira publicação de direito de resposta que não teve o mesmo alcance da publicação do candidato que continha a fake news.

“A expressão ‘com as mesmas características deve ser entendida como sendo mesmo impulsionamento, mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caractere e outros elementos de realce usados na ofensa, como preceitua o artigo 32, IV,’d’, da Res. TSE 23.608/2019. […] As postagens reconhecidas como ofensivas pela sentença estavam com o espaço para comentários habilitado” diz trecho da decisão.

Veja a repostagem:

