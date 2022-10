Após duas semanas de campanha, pesquisa projeta mais de 1 milhão de votos para a chapa Wilson Lima/Tadeu de Souza

Após duas semanas de campanha, neste segundo turno, a chapa à reeleição ao Governo do Amazonas, Wilson Lima/Tadeu de Souza (União Brasil/Avante), ampliou em praticamente 50% a quantidade de votos conquistada no primeiro turno.

Continua depois da Publicidade

É o que projeta a pesquisa Pontual, divulgada há dois dias, no dia 14/10. O instituto revela que o governador Wilson Lima tem 58% dos votos válidos, contra 42% do seu adversário, o senador Eduardo Braga (MDB).

Considerando que os votos válidos somaram 1,912 milhão de votos no primeiro turno no Amazonas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Wilson chega agora, pela pesquisa Pontual, a 1,108 milhão de votos, contra 819.784 votos que ele obteve no primeiro turno. Braga passou para o segundo turno com cerca de metade do desempenho de Lima, com 401.817 votos.

A ampla frente de apoio à reeleição de Wilson Lima tem como meta, neste segundo turno, dobrar a diferença para o adversário. Nos comícios, o prefeito David Almeida, padrinho político do vice de Wilson, Tadeu de Souza, tem pedido apoio da população para manter Braga em Brasília, para que ele conclua o mandato de senador.