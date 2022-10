“Aqui não tem o TSE para te proteger”, diz Bolsonaro a Lula em debate

Agora há pouco, no debate presidencial na Globo, nesta sexta-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro (PL) alfinetou Lula (PT) sobre as as duas condenações do petista no âmbito da Lava Jato, posteriormente anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Você mesmo, Lula, foi condenado em três instâncias por unanimidade. O senhor está aqui porque tem um amigo no Supremo Tribunal Federal”, disse Bolsonaro, em referência ao ministro Edson Fachin, que anulou as condenações da Lava Jato contra o petista.

“Senão, você não estaria aqui. Você tinha que estar preso […] Agora, aqui não tem o TSE para te proteger, não, para dizer o que eu posso ou não posso falar”, acrescentou o presidente.