Armando Mendes diz que não será candidato a vice na chapa de seu pai Amazonino

Após várias especulações de bastidores, o empresário Armando Mendes anunciou nesta sexta-feira (29) que não será candidato a vice-governador na chapa de seu pai, o pré-candidato ao governo do Estado, Amazonino Mendes. Sem um apoio político melhor o cacique teria escolhido o próprio filho para o cargo.

“Me sinto muito honrado com a lembrança do meu nome para um cargo tão importante, mas prefiro não me candidatar. Nunca pretendi assumir qualquer cargo público. Aprendi com minha mãe e com meu pai a sempre fazer o bem, a servir e não ser servido. Sempre vou estar ao lado do meu pai orientando, aconselhando, como sempre fiz. Ele pode contar comigo para que, se o povo o eleger, ajudá-lo da melhor forma possível a fazer o melhor governo de todos os tempos”, disse Armando Mendes.

A convenção partidária da federação PSDB-Cidadania está programada para acontecer na quadra da Escola de Samba Sem Compromisso, neste sábado (30/07), quando será anunciado o vice de Amazonino.