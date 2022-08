Assista: Wilson Lima surge nos braços do povo em convenção para lançar sua candidatura ao governo do AM

Redação AM POST

O governador Wilson Lima (UB), candidato a reeleição, surgiu nos braços do povo na chegada a convenção partidária para lançar sua candidatura ao governo do Amazonas nesta quinta-feira (4). O evento atraiu uma multidão de cerca de 25 mil pessoas.

No palanque da convenção, ao lado de Wilson Lima estavam seu vice na chapa majoritária, Tadeu de Souza (Avante), o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), o candidato ao Senado da sua coligação, Coronel Menezes (PL), além de prefeitos municipais.

A movimentação no arredores do local deixou o trânsito com bastante retenção na avenida Governador José Lindoso (a Avenida das Torres), desde às 17h da tarde de hoje (4).

O apresentador do evento anunciou a convenção como “o maior movimento político do Amazonas dos últimos anos”.

Durante discurso Wilson destacou que nenhum cacique político pode dizer que é seu padrinho. “Sabe quem é o padrinho do governador Wilson Lima? É esse povo que está aqui e que o elegeu. E agora estamos para fechar a cortina de poderosos que achavam que mandavam nesse Estado. Estou para provar que qualquer um do povo pode ser governador, pode ser prefeito, deputado”, disse o governador do Estado.

O candidato a vice se apresentou ao público e falou sobre seus objetivos em sua candidatura a vice-governador.

“Participei das revoluções para melhorar a cidade de Manaus ao lado do prefeito da cidade de Manaus. Eu quero colocar meus talentos que tenho nas mudanças da cidade”, disse.