Autazes reafirma apoio a Roberto Cidade, candidato à reeleição à Assembleia Legislativa

A população de Autazes (distante 113 km de Manaus) fez festa para receber o deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta sexta-feira (16). Em uma reunião, que contou com a presença de mais de mil pessoas, o parlamentar fez o balanço de suas atividades e apresentou propostas de campanha.

“Sou muito grato à população de Autazes, que sempre me recebe com muito carinho. Venho hoje aqui, primeiro para agradecer, e em segundo lugar, para pedir o voto de confiança de vocês. Nestes 3 anos e 9 meses, eu fui na Assembleia Legislativa um sentinela desse povo, sempre buscando fazer o que estava ao meu alcance para ajudar a população desse município tão importante para o nosso estado. Quero poder continuar trabalhando por vocês na Assembleia. Agora é 44.555. Compromisso e trabalho pelo Amazonas”, falou.

Até o primeiro semestre deste ano, Roberto Cidade apresentou 263 projetos de lei (PLs), teve 107 leis sancionadas, fez o repasse de R$ 28 milhões por meio de emendas parlamentares, entre 2020 e 2022, para serem aplicadas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e fomento à produção rural.

Para Autazes, além do envio de emendas parlamentares, Roberto Cidade auxiliou o município com atividades de apoio à Associação dos Pescadores; com a intermediação junto ao Governo do Estado para a pavimentação dos ramais São Felix e Marechal Rondon; para reforma do Centro Social da Vila do Sampaio, do prédio do Conselho Indígena Mura, entre outras iniciativas nas áreas de saúde e assistência social.

“O deputado Roberto Cidade é um deputado presente no nosso município, é atento às nossas demandas, dialoga com a população e isso é importante pra gente. Ele tem o nosso apoio não é de hoje e vai continuar tendo. Queremos que ele volte pra Assembleia Legislativa pra continuar trabalhando por Autazes e por todo o nosso Amazonas. No dia 2 de outubro é Roberto Cidade na cabeça”, afirmou o comerciante Antônio Alves.