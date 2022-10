Bairro Novo Israel recebe primeira caminhada de Wilson Lima após o 1° turno

Redação AM POST

O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), realizou, no final da tarde de hoje, 5 de outubro, uma caminhada para conversar com moradores do bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. Na primeira caminhada após o 1° turno das eleições, Wilson agradeceu o apoio da população.

“Eu estou vindo aqui para fazer esse agradecimento à população pela confiança! Isso também é resultado das entregas que a gente tem feito: escola de tempo integral; aqui tem o nosso Prato Cheio; aqui tem muitas pessoas beneficiadas com o nosso Auxílio Estadual permanente; tem a entrega do nosso CAIC, onde aumentamos a oferta de especialistas, não foi só a reforma da estrutura”, disse.

Wilson destacou que a votação que recebeu no primeiro turno comprova que sua gestão está no caminho certo.

A caminhada no Novo Israel contou com a presença da primeira-dama Taiana Lima, do candidato a vice-governador, Tadeu Souza, e da deputada estadual Joana Darc. Wilson foi o mais votado em 61 dos 63 bairros de Manaus, com 367.926 votos, vencendo em todas as zonas geográficas da capital.

Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Wilson contabilizou 819.784 votos em todo o estado, totalizando 42,82%. O governador tem mais que o dobro de votos do segundo colocado.

Moradora do bairro novo Israel há 12 anos, a merendeira Maria do Carmo, 66, afirmou com orgulho que Wilson é seu candidato. “Tudo o que ele fez foi bom para o nosso Amazonas. É por isso que ele é o meu governador. Outros não faziam o que ele faz, principalmente policiamento que nós temos hoje. Quem colocou? Wilson Lima”, afirmou.

Investimento

Na zona norte de Manaus, Wilson construiu uma nova unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), com capacidade para atender 2 mil alunos em 43 cursos, e inaugurou um Ceti no área da antiga ocupação Monte Horebe, que atende mil alunos.

Na área da infraestrutura, Wilson construiu o maior viaduto da região Norte do país, o Lydua Eira Corrêa, situado entre a estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques.

O combate à insegurança alimentar foi reforçado com a construção de quatro novos restaurantes populares nos bairros Colônia Terra Nova, Viver Melhor, Braga Mendes e Riacho Doce, além de três unidades que já existiam e foram revitalizadas.