Barreirinha faz festa para receber Roberto Cidade, candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa

O deputado estadual Roberto Cidade (UB) foi recebido com festa pela população de Barreirinha (distante 330 km de Manaus), nesta sexta-feira (26). Recepcionado com uma grande carreata, Cidade percorreu as ruas do município e, em seguida, deu início à caminhada com apoiadores. O parlamentar prestigiou ainda a programação de abertura do 32º Festival Folclórico de Barreirinha.

“Tenho identificação com Barreirinha, um município que tem um gestor amigo, comprometido e que sempre busca fazer o melhor por essa população. O prefeito Glenio Seixas, todas as vezes que vai a Manaus nos procura e nós buscamos meios de, junto ao Executivo Estadual, viabilizar as melhorias que Barreirinha precisa. Essa atuação é importante e por isso também peço mais uma oportunidade para vocês, para que deem seu voto de confiança no 44.555 e nos reconduzam à Assembleia Legislativa. Sou um cabˆco de trabalho e que quer continuar representando o meu Estado na Assembleia”, afirmou.

Durante a caminhada, Roberto Cidade recebeu palavras de encorajamento e escutou demandas dos moradores de Barreirinha. Socorro Pereira, funcionária pública, falou ao parlamentar sobre a alegria de recebê-lo no município e pediu para que ele interceda para que Barreirinha receba mais investimentos em educação.

“O deputado Cidade já esteve outras vezes aqui em Barreirinha, ele é próximo nosso e agradeço a ele por isso, porque é um parlamentar presente. Não tenho dúvidas de que ele deve voltar para a Assembleia. Nosso apoio, voto e confiança ele tem. Pedi a ele para que nos ajude a termos mais oportunidades de educação para as nossas crianças. Um Ceti (Centro Educacional de Tempo Integral) seria ótimo”, falou.

Neste sábado (27), Cidade cumpre agenda em Manaus e em Borba, no domingo (28) ele segue para Nova Olinda do Norte, onde realizará atividades de campanha.