”Beba água!”, diz Amom em seu um segundo de propaganda eleitoral na TV e rádio

O candidato a deputado federal neste pleito, o vereador Amom Mandel (Cidadania) teve apenas um segundo de horário eleitoral na TV e rádio para tentar conquistar o voto do eleitor amazonense. O primeiro programa foi exibido neste sábado (27) nos veículos de comunicação. “Beba água!”, disse Amom em sua primeira participação.

O tempo mínimo dado a Amom ocorre porque a federação PSDB/Cidadania só terá um total de 10 segundos disponíveis para campanha, a ser distribuído entre todos os candidatos a deputado federal, de ambas siglas partidárias, durante o horário eleitoral gratuito. “É um tempo que nos obriga a ter mais criatividade para marcar e tentar conquistar o eleitor. Poderia ser mais, poderia! Mas tem muita gente que não quer que ganhemos essa eleição. Eu vou fazer disso um desafio ainda maior, e reforçar nossa atuação na internet e nas ruas”, explicou Amom.

Nas redes sociais, Amom publicou a íntegra do videotape do programa. A publicação atingiu 41 mil visualizações, apenas no Instagram, após 41 minutos de publicação. “Vamos beber água pra aguentar o despeito de todos”, disse uma eleitora.

“Em um segundo, foi o mais útil da propaganda eleitoral l”, disse outra internauta.

Com pouco tempo na propaganda oficial de TV e Rádio, Amom vai concentrar sua campanha nas redes sociais e no site de campanha somosamom.com, que dará transparência às ações neste período e será um meio de construir um contato com apoiadores que desejem se mobilizar junto à campanha. Continuando o trabalho que tem feito, o candidato também irá a reuniões em comunidades de todas as Zonas de Manaus, nos municípios da região metropolitana e até nos mais distantes.

“Apesar de pouco tempo de TV e de rádio, nosso trabalho seguirá na mesma linha. Vamos prestar contas do nosso mandato nas comunidades, apresentar as propostas que desenvolveremos na Câmara dos Deputados e ouvir as demandas da população. Tudo de forma transparente, como sempre faço e disponibilizando todas as informações no nosso site e nas redes sociais”, explicou.

Sob o número 2323 nas urnas, Amom tem 23 propostas de campanha para a população amazonense, que contemplam melhorias e desenvolvimento nas áreas da Saúde, Cidadania, Meio Ambiente, Educação, Segurança, além de jovens, mulheres, entre outros. O candidato afirmou que todas as propostas foram produzidas e pensadas em grupo, com estudantes, profissionais de diversas áreas e a militância.

Versão em Libras

A campanha de Amom Mandel (Cidadania) vai exibir parte dos programas, que serão exibidos na internet, com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) feita pelo próprio candidato. Amom tem tido aulas de Libras com professores e especialistas, mas por ainda não ter certificação, não poderá ter as interpretações feitas por ele, exibidas a TV aberta. “Eu tenho um objetivo que é aprender da língua e começar a conversar, também, com os surdos. Fiz isso em alguns programas e estou seguindo com as aulas. É uma meta pessoal, que pretendo atingir plenamente em um futuro bem próximo”, explica Amom.