Blogueira de Manaus, Caila Carim, lança candidatura para deputada estadual

Redação AM POST

A digital influencer e modelo Caila Carim confirmou na noite da última quarta-feira (20), durante a convenção partidária do Partido da Mulher Brasileira (PMB), a sua candidatura para deputada estadual nas eleições de 2022.

Continua depois da Publicidade

O evento ocorreu no hotel Blue Three, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus. Além dela, outros 24 nomes também foram confirmados.

“Nós mulheres não podemos nos calar, nós temos sim que usar todos os meios possíveis em prol de nós mesmas. Então eu já tenho um meio de comunicação, para quem não sabe eu tenho o instagram, sou blogueira aqui em Manaus, e muita gente já me conhece através da ‘blogueragem’, mas agora vão me conhecer sendo pré candidata a deputada estadual. É uma satisfação estar aqui representando uma causa muito importante, que somos nós mulheres, estou muito feliz em estar participando desta empreitada”.

O partido oficializou 25 candidaturas para deputados estaduais. A lista do partido que leva bandeira da defesa das mulheres, no entanto, é composta em sua maioria por homens. Dentre os nomes divulgados pelo presidente estadual do partido Charles Sampaio, estão ex-vereador William Abreu e o empresário Rozenha, que já foi vereador na capital.