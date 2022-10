Bolsonaro alfineta Globo em debate na emissora: “o sistema todo está contra mim”

Jair Bolsonaro (PL) alfinetou a Rede Globo agora há pouco, nesta sexta-feira (28), ainda no início do último debate presidencial antes do segundo turno, na sede da emissora carioca.

“O sistema todo está contra mim. Grandes redes de televisão, uma aqui”, disse Bolsonaro, apontando para o cenário.

Depois de uma pausa de alguns segundos, o presidente também citou o TSE.

“Quase todas as queixas dão ao seu favor, inclusive a inserção das rádios”, disse Bolsonaro a Lula (PT), em referência ao suposto boicote a propaganda eleitoral do presidente por emissoras de rádio do Norte e Nordeste.