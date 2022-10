Bolsonaro bate recorde de Lula e passa 1,7 milhão de acessos em podcast

Dois dias depois, o presidente Jair Bolsonaro (PL) bateu hoje o recorde de audiência simultânea alcançada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um podcast, no YouTube. Foram mais de 1,1 milhão de internautas simultâneos, que acompanharam a entrevista do atual mandatário no Inteligência Ltda. O recorde foi alcançado com apenas 28 minutos de entrevista. Os números foram registrados em podcasts diferentes.

Com pouco mais de uma hora e meia de transmissão, o podcast contava com mais de 1,7 milhão de acessos simultâneos.

Na última terça-feira (18), Lula havia registrado o recorde ao conceder entrevista no Flow Podcast, com 1.096.000 de internautas, simultaneamente —quase o dobro do programa com Bolsonaro no mesmo podcast, que teve pouco mais de 550 mil em mais de cinco horas de conversa, em agosto. A entrevista com o petista durou cerca de 1h40 e foi conduzida pelo apresentador Igor Coelho, conhecido também como Igor 3K.

Na ocasião, o petista recebeu apoio do deputado federal André Janones, que promoveu uma mobilização no Twitter para que Lula batesse o recorde de Bolsonaro no Flow. O fato foi muito comemorado pelo parlamentar nos dias anteriores, inclusive com provocações a Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro e um dos responsáveis pelas mídias do presidente.

Bolsonaro começou a entrevista desta quinta-feira (20) com cerca de 30 minutos de atraso. Antes mesmo de iniciar a conversa já haviam cerca de 400 mil pessoas à espera, no YouTube.

Nas redes sociais, aliados políticos comemoraram o recorde desta noite. “Com cerca de 30min de transmissão ao vivo, apenas no YouTube do Inteligência Lta, o presidente Jair Bolsonaro já bateu mais de 1 milhão de espectadores ao vivo”, escreveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do chefe do Executivo.

O próprio presidente chegou a fazer uma mobilização nas redes sociais para promover a sua participação no Inteligência Ltda de hoje. A postagem foi feita em seus perfis ainda ontem e reforçado hoje. Seus filhos, Flávio, Carlos e Eduardo também divulgaram a entrevista ao longo do dia de hoje.