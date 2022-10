Bolsonaro consegue apoio de 8 dos 15 governadores vitoriosos no 1º turno

Dos 15 governadores vitoriosos nas eleições de domingo (2), oito declararam apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e cinco são aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Dois ainda não se manifestaram.

Bolsonaro tem apoio de Gladson Cameli (PP), do Acre; de Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal; de Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; de Mauro Mendes (União Brasil), do Mato Grosso; de Romeu Zema (Novo), Minas Gerais; de Ratinho Jr (PSD), do Paraná; de Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro; e de Antonio Denarium (PP), de Roraima.

Continua depois da Publicidade

Lula tem apoio de cinco governadores do Nordeste: Elmano Freitas (PT), do Ceará; de Carlos Brandão (PSB), do Maranhão; Rafael Fonteles (PT), do Piauí; Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte e Helder Barbalho (MDB), do Pará.

Os governadores eleitos que ainda não se pronunciaram sobre o apoio político para o segundo turno são: Clécio Luís (Solidariedade), do Amapá; e Wanderlei Barbosa (Republicanos), do Tocantins.

Outros 12 estados terão segundo turno para o cargo de Governador, por isso não há alianças definidas.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do Pleno News