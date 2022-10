Bolsonaro diz em sabatina que não tem amizade com Roberto Jefferson e que já foi alvo de queixa-crime movida pelo político

Redação AM POST

Durante sabatina na Record TV, neste domingo (23), o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, negou ser amigo do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), que hoje resistiu à prisão e atacou policiais federais estando armado. O chefe do Executivo disse que Jefferson acionou o STM (Superior Tribunal Militar) contra ele com uma queixa-crime.

“Aqueles que teimam em dizer que o Roberto Jefferson é meu aliado, lembre-se que em setembro agora ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa. Não existe qualquer ligação minha com Roberto Jefferson. Repito, entrou com notícia crime contra minha pessoa no STM”, disse o presidente depois de chegar aos estúdios da TV Record, em São Paulo, para entrevista.

Bolsonaro também afirmou que o ex-deputado não coordena sua campanha eleitoral. “não coordena a minha campanha. E não tem nada de amizade, tanto é verdade que agora em meados de setembro ele entrou com uma queixa-crime contra o Superior Tribunal Militar contra minha pessoa e do senhor ministro da defesa por prevaricação. Ou seja, quem me processa não pode alguém achar que é meu amigo”.

A entrevista na Record era para ser um debate de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Como o petista declinou o convite, a emissora realiza uma sabatina com o presidente.

