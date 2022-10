Bolsonaro diz que evento em comunidade no RJ com Lula só tinha traficante

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi a um evento em uma comunidade do Rio de Janeiro onde havia “só traficante”.

“Eu conheço o Rio de Janeiro, o senhor esteve no Complexo do Salgueiro. Não tinha um policial do seu lado, só traficante. Tanto é verdade sua afinidade com traficantes e bandidos que nos presídios do Brasil, cada cinco votos, você teve quatro votos”, disse Bolsonaro.

O presidente também tentou colar à imagem do petista suposta ligação com Marcola, líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), citando gravação telefônica grampeada envolvendo o traficante. “Ele diz ali, chama o senhor de um palavrão, diz que prefere o senhor do que a mim. Fazer presídio e deixar amigos soltos em outro presídio, comandando crime, isso é um crime, seu Lula.”

Lula foi ao Complexo do Alemão na última quarta-feira (12).