Bolsonaro ironiza pesquisa que aponta Lula como ‘mais honesto’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou, nesta segunda-feira (13), as pesquisas eleitorais realizadas no período de pré-campanha. De acordo com ele, as pesquisas encomendadas pela XP Investimentos são “malucas”.

As pesquisas encomendadas pela XP Investimentos apontaram que o ex-presidente Lula (PT) é mais honesto do que Jair Bolsonaro. Após a repercussão do levantamento, a empresa decidiu suspender as pesquisas realizadas, por conta da pressão bolsonarista.

Continua depois da Publicidade

“A XP que faz essas pesquisas malucas. O cara é mais honesto que eu? Tá de sacanagem! Tenho meus defeitos ali, mas não dá para [me] comparar com ele. Só falta falar que eu bebo mais cachaça que ele e que eu minto mais que ele. Ele [Lula] não anda em lugar nenhum do Brasil”, disse.

Bolsonaro ainda mencionou que Lula se gaba de “ter pagado a dívida externa”, mas que converteu a “dívida externa em dívida interna” e que, com isso, os banqueiros ajudam o petista. “O cara fala ‘ah, paguei a dívida externa!’. Não, ele passou a dívida externa pra interna. A gente pagava menos lá fora e passou a pagar mais para os amigos dele aqui dentro. Então, os banqueiros, em grande parte, ajudam o cara”, comentou.

Em entrevista à CBN Recife, Bolsonaro foi questionado se mandou proibir a divulgação da última pesquisa XP, com números desfavoráveis a ele e que apontava a vitória de Lula. “Quem sou eu pra mandar proibir? O que acontece com a XP: eles nunca ganharam tanto dinheiro do que no governo anterior”, pontuou.

Continua depois da Publicidade

* Com informações do Metrópoles