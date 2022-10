Bolsonaro já tem apoio de Wilson Lima e outros 10 governadores no 2° turno

O número de governadores que anunciaram oficialmente o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais chegou a 11 nesta quinta-feira (6).

Vários mandatários formalizaram a parceria, entre eles os governadores reeleitos de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); de Roraima, Antonio Denarium (PP); do Acre, Gladson Cameli (PP); e de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil).

Além dos quatro, também formalizaram o apoio nesta quinta os governadores do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil); e de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), que vão disputar o segundo turno em seus estados.

Outros cinco gestores já haviam anunciado antes os apoios ao presidente com os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB).

Hoje o presidente também se reuniu no Palácio da Alvorada com representantes dos principais partidos que o apoiam, como André Fufuca (PP-MA) e Vinicius Carvalho (Republicanos-SP). Além disso, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP), também compareceu. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), foi outro que participou do encontro.