Bolsonaro mantém silêncio após resultado das eleições e não tem previsão de pronunciamento

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, sem falar com a imprensa às 9h30 desta segunda-feira (31). Ele continua em silêncio 15 horas depois da derrota na corrida presidencial – a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi proclamada 19h57 de domingo (30).

Continua depois da Publicidade

O isolamento voluntário é tamanho que no domingo à noite Bolsonaro se recusou a receber aliados.

Às 11h, o presidente estava no Palácio do Planalto, onde chegou por volta das 9h45. Até agora, não há previsão de um pronunciamento. A situação vai na contramão da informação inicial da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), feita logo depois do fechamento das urnas, de que o presidente falaria.

Enquanto ele não se manifesta, estradas são fechadas pelo menos 11 estados e no Distrito Federal.

Continua depois da Publicidade

Bolsonaro recebeu os aliados mais próximos logo no começo da manhã no Palácio da Alvorada. O senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) entrou no local às 7h35. Meia hora antes, o ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, chegou.

O último a aparecer foi o general Braga Netto (PL), que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Ele entrou no Alvorada às 9h04 e meia hora mais tarde a comitiva do presidente saiu em comboio de quatro carros.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do UOL