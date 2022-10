Bolsonaro questiona Lula sobre ‘censura’ à Jovem Pan pedida pelo PT

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, questionou o candidato Lula sobre a “censura” do ministro Alexandre de Moraes, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a pedido do PT contra o Grupo Jovem Pan, que foi impedida de falar certas expressões contra o petista.

“A rádio Jovem Pan foi calada pelo Ministro Alexandre de Moraes e o TSE. Mas quem entrou com ação contra a Jovem Pan foi o teu partido, Lula. Foi o teu partido que entrou com uma ação no TSE pra calar a rádio Jovem Pan. E você vive dizendo e controlar a mídia, em maiores de idade”, disse Jair Bolsonaro durante o debate da TV Globo.

Na sequência, Lula ironizou Bolsonaro.

“A Jovem Pan por acaso é aquele seu canal de televisão? O que os advogados do PT entraram foi com pedido de isonomia. Sabe o que é isonomia? É de igualdade de direito de resposta”, disse o petista.