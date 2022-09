Bolsonaro vai cumprir agenda nesta semana no Amazonas

Redação AM POST

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que é candidato à reeleição, vai cumprir agenda de campanha em Manaus, nesta quinta-feira (22), após retornar de Londres, na Inglaterra, onde foi para participar do funeral da Rainha Elizabeth II.

Essa será a terceira visita do presidente a capital amazonense somente neste ano e foi confirmada há algumas semanas pelo candidato ao Senado e amigo do presidente, Coronel Alfredo Menezes (PL).

Bolsonaro deve chegar no aeroporto de Manaus por volta das 14h, onde será recepcionado por apoiadores.

A presença do presidente é aguardada em um seminário sobre a tecnologia 5G, do Ministério das Comunicações, que ocorrerá no Centro de Convenções Vasco Vasques. Ele também deve participar de um comício no Espaço Via Torres, na zona Centro-Sul de Manaus, mesmo lugar foi palco de um evento do candidato petista Luís Inácio Lula da Silva.

O mandatário irá ao município de Careiro da Várzea, mais precisamente na comunidade Boca do Gurupá para inaugurar a internet da Starlink – empresa do bilionário Elon Musk – na Escola Estadual Antônio Ferreira Guedes, primeira unidade de ensino do Estado a receber investimento da parceria entre o Governo Federal e Musk.