Bolsonaro vai lançar campanha à reeleição no mesmo local em foi esfaqueado em 2018

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se prepara para dar, nesta terça-feira (16/8), o pontapé inicial de sua campanha à reeleição. Juiz de Fora – MG, onde sofreu o atentado no período pré-campanha em 2018, foi a cidade escolhida para sediar o primeiro ato eleitoral da coligação liberal. A agenda de Bolsonaro no município deve contar com discurso, atividades religiosas e um passeio pelas ruas locais.

O atentado o tirou das ruas durante parte considerável da última campanha eleitoral. Aliados apontam simbolismo na escolha da cidade, onde o presidente considera ter “renascido”.

O pronunciamento de Bolsonaro na cidade, aliás, será no ponto onde a facada aconteceu. Ele deve falar aos apoiadores no calçadão que fica na esquina entre as ruas Halfeld e Batista de Oliveira, no Centro de Juiz de Fora. O encontro com os simpatizantes está agendado para começar às 13h. A expectativa é que o senador Carlos Viana, candidato do PL ao governo mineiro, também discurse.

Bolsonaro vai chegar a Juiz de Fora por volta das 11h, no Aeroporto da Serrinha. Ele vai repetir o expediente visto em sua última visita ao município, em julho. Depois de descer da aeronave que o transportará, o presidente participará, ainda nas dependências do aeroclube, de um encontro com lideranças religiosas. Além de pastores evangélicos, autoridades católicas também foram convidados.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir desta terça-feira os candidatos poderão dar início à propaganda eleitoral, com comícios, distribuição de material gráfico de campanha como “santinhos” e adesivos, entre outros.

*Com informações do Estado de Minas