Bolsonaro vence com quase 80% dos votos em Nagoia, no Japão

O presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu com grande margem em seções eleitorais japonesas que já encerraram as votações. O candidato à reeleição alcançou 79,2% em Nagoia. O presidente também ganhou por grandes margens em Tóquio, mas os resultados completos ainda não foram divulgados.

No caso de Nagoia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 10,7%, enquanto Ciro registrou 5,3%. Na sequência vieram Simone Tebet (MDB), com 4,1%, Leonardo Péricles (UP), com 0,5%, e Felipe D’Avila (Novo), com 0,2%.

O universo de eleitores, porém, é pequeno nas seções de Nagoia. Em números absolutos, foram 774 votos para Bolsonaro e 98 para Lula.

*Com informações de O Tempo