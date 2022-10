Bolsonaro venceu em mais estados que Lula no 2º turno das eleições 2022; confira

Redação AM POST

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) venceu o segundo turno das eleições 2022 em 14 estados enquanto seu adversário político Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 13.

Lula ganhou em todos os estados do Nordeste, além de Minas Gerais, no Sudeste, Amazonas, Pará e Tocantins, no Norte. Já Bolsonaro venceu em toda a região Sul, em três dos quatro estados do Sudeste e na maior parte do Norte.

O Amapá foi o único estado brasileiro que teve um resultado diferente entre o primeiro e o segundo turno presidencial. Na primeira rodada, Lula venceu no estado. Agora, Bolsonaro terminou na frente.

O pleito terminou com o petista marcando 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro.