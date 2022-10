Bolsonaro volta a acusar TSE de beneficiar Lula na disputa eleitoral: “Me ataca o tempo todo”

Redação AM POST

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), participou nesta sexta-feira (28) de live do youtuber Thiago Nigro e voltou a acusar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de ser parcial na disputa eleitoral.

“O UOL, a Folha, o Estadão, O Globo não me dão paz desde antes de eu assumi a Presidência. Eles querem me tirar daqui, fazem parte do sistema. Sistema que integra também nosso TSE, que me ataca o tempo todo, haja vista o tratamento dispensado a mim e ao Lula”, afirmou o presidente.

“Tudo contra mim pega, até me proibiram de fazer live na minha casa”, continuou Bolsonaro.

“Agora essa questão de dezenas de milhares de inserções no rádio, está comprovado, o que TSE faz? Nada. E ainda diz que partido não poderia contratar auditoria com dinheiro do fundo partidário, diz ainda que nos estamos querendo tumultuar o Estado democrático de direito. É isso que fazem o tempo todo”, completou o presidente.

Recentemente, o TSE barrou uma ação da campanha de Bolsonaro. O pedido era para investigar supostas irregularidades na propaganda eleitoral transmitida por rádios da região Norte e Nordeste.

