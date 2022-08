Braga tenta lacrar em debate e passa informação errada ao ignorar falta de oxigênio em vários países na pandemia

Redação AM POST

Ao participar do debate eleitoral na TV Band, nesse domingo (7), o candidato ao governo do Amazonas Eduardo Braga (MDB) usou a maioria do tempo para atacar o governador Wilson Lima (UB), candidato a reeleição que não esteve presente porque estava cumprindo agenda no interior do estado. O emedebista tentou lacrar ao falar da falta de oxigênio e passou uma informação errada ao dizer que só o Amazonas enfrentou o problema. Porém, hospitais do mundo inteiro sofreram com isso durante a pandemia de Covid-19, mas isso foi ignorado pelo cacique.

A escassez de oxigênio e a crise em sistemas de saúde ao redor do mundo, provocadas pela Covid,foi reportada pela imprensa nacional e internacional.

De acordo com as Nações Unidas, mais de meio milhão de pessoas em países de baixa e média renda precisaram de cilindros de oxigênio, com 25 países relatando picos de demanda. O suprimento era limitado antes da Covid-19, mas foi agravado pela pandemia.

A BBC registrou, em janeiro de 2021, que a crise do oxigênio afetou três continentes.

A Folha se São Paulo relatou o colapso no sistema de saúde de Índia, ocasionado também pela falta de oxigênio.

Em janeiro de 2021, conforme o TSF Rádio Notícias, os Estados Unidos registraram número recorde de hospitalizações e faltou oxigênio para atender os pacientes graves.

No Brasil, em estados como Pará, Roraima e Amapá também foi possível identificar problemas pela falta do insumo.