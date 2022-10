Brasileiros formam filas que dobram quarteirão para votar em Nova York

Brasileiros formam filas que dão a volta no quarteirão em torno da única zona eleitoral disponível para votar para as eleições presidenciais na cidade de Nova York. Os portões abriram pontualmente às 8 horas, no horário local. Fora, muitas dúvidas sobre as filas, que separam quem baixou o e-título e aqueles que optaram pelo método tradicional, marcam o início da votação na Big Apple.

Apesar das filas, eleitores elogiam o processo e a organização. Para quem já vota em Nova York, as filas são um cenário rotineiro, afirmam um grupo de senhoras que chegou antes da abertura dos portões.

Brasileiros que chegaram com os portões já abertos se assustaram com as filas. Outros elogiavam a rapidez. Quem está na fila principal, gasta certa de meia hora para andar em torno de 500 metros. Apesar da espera, o ambiente está tranquilo e tem segurança da polícia de Nova York no local.

Do lado oposto ao da fila para votação, outra linha de brasileiros começa a ganhar corpo. Nesta, estão eleitores que já votaram e aguardam para retirar seus veículos no estacionamento ao lado. Em minutos, a fila já alcança a dos que ainda esperam para votar. Quadras antes de onde está localizada a zona eleitoral em Nova York, filas de carros chamavam a atenção em meio ao tranquilo trânsito de Manhattan, o que é possível somente pelo fato de ser domingo.

Terceiro maior colégio eleitoral dos Estados Unidos, atrás somente de Miami e Boston, Nova York espera receber em torno 28 mil brasileiros aptos a votarem, o que representa uma ampliação de 5 mil pessoas frente às eleições de 2018. No local, votam residentes de quatro locais: Nova York, New Jersey, Philadelphia e Ilhas Bermudas.

O maior número de eleitores esperados em Nova York acompanha um movimento visto no exterior. Nessas eleições, 697 mil brasileiros residentes fora do País estão aptos a votar, alta de cerca de 40% frente às eleições de 2018. Com 45,2 mil, Lisboa é a cidade com maior quantidade de eleitores brasileiros. Miami e Boston, nos EUA, contam com 40,1 mil e 37,1 mil respectivamente.

*Com informações do Estadão Conteúdo