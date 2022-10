Caminhada da vitória leva multidão as ruas do Centro de Manaus em apoio à Bolsonaro na véspera da eleição

Redação AM POST

Para prestar apoio a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Amazonas, apoiadores, lideranças políticas e religiosas percorreram, na manhã deste sábado, 29, as principais ruas do Centro de Manaus, iniciando pela rua Doutor Moreira.

A concentração ocorreu na Praça da Polícia com destino final a praça do Congresso. O evento contou com a presença dos parlamentares Mário César Filho, capitão Alberto Neto, Fausto Júnior, Raiff Matos, o apóstolo Renê Terra Nova e demais autoridades religiosas e lideranças dos movimentos de Direita e Endireita do Amazonas.

Munidos com a bandeira do Brasil, adesivos e “praguinhas” de Bolsonaro, apoiadores conversavam com as pessoas que ainda não sabiam em quem votar. Durante o percurso, foi cantado jingles do presidente, o Hino Nacional Brasileiro e tudo ocorreu sem transtornos, encerrando com uma oração, na Praça do Congresso.

O casal Neia e Maurício Goes acompanhou a caminhada do início ao fim. “Viemos prestar esse último apoio ao nosso presidente. Não podemos deixar nosso país voltar a ser comandando por um ex-presidiário. Somos Bolsonaro até o fim”, disse Neia.