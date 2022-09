Caminhada das Luzes leva mais de 15 mil pessoas em apoio a Adail Filho e Draª Mayara

Redação AM POST

Nesta quarta, 28, Adail Filho (Republicanos) e Dra. Mayara (Republicanos) realizam a tradicional Caminhada das Luzes em Coari. A caminhada é uma tradição em apoio à família Pinheiro e já levou milhares de pessoas às ruas em Coari e outras cidades como Itacoatiara.

Estima-se que mais de 15 mil pessoas participaram da caminhada que além dos candidatos teve a presença e o apoio do Prefeito de Coari, Keitton Pinheiro (Progressista), e diversas lideranças da cidade.

Para Dra. Mayara, a caminhada é um marco histórico na campanha por reunir uma multidão a poucos dias do pleito eleitoral. “Coari sempre esteve no meu coração, foi aqui que começou a minha carreira política. Foi a partir daqui que vi o potencial do nosso interior e a importância de termos uma voz na Assembleia Legislativa. Sou municipalista, vou continuar defendendo e lutando por esse povo que tanto precisa. Estamos na reta final e receber esse apoio, reunir esta multidão hoje. fizemos história e vamos fazer mais uma vez no dia 2 de outubro”, afirmou a deputada e candidata a reeleição.

Adail Filho afirmou que a população os apoia porque sabe do compromisso que eles têm com a cidade e o estado. “Quando fui prefeito eu deixei um legado pra cidade. Criei o regulamento próprio da Guarda Municipal, naquela época foi primeira e única guarda municipal armada e equipada no Amazonas. Construí 19 praças públicas, 8 ginásios poliesportivos, entreguei a Unidade Básica de Saúde Fluvial que leva atendimento médico e assistência as mais de 200 comunidades rurais. Investimos em educação pagando 13º, 14º, 15º e 16º salários e revisamos o plano de cargos, carreiras e salários da classe com pagamento do abono salarial”, afirmou o candidato.

Na sua gestão como prefeito, Adail Filho também criou programas como o Bolsa Estágio que levou qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho e o Mente Aberta, que promoveu ações de prevenção ao consumo e tráfico de drogas, por meio de atividades socioeducativas. Além de tudo, ainda foram revitalizadas 11 escolas e outras 68 foram construídas.

Adail afirmou ainda que pretende usar essa experiência para desenvolver suas emendas e projetos na câmara federal. “Eu tenho experiência, uma visão jovem e os contatos. Por isso eu quero ajudar a Zona Franca de Manaus a se expandir e ter novos parceiros, mas também a diversificar valorizando o potencial de cada município do interior” afirmou o candidato.