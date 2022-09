Campanha de Eduardo Braga faz fake news e altera pesquisa para dizer que ele estará no 2º turno com Wilson Lima

Redação AM POST

O candidato ao governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), divulgou nesta sexta-feira, 30, fake news usando levantamento feito pelo Instituto Pontual Pesquisas, alegando que está no segundo turno das eleições, com 23,5% de intenções de voto, próximo de Wilson Lima (União Brasil), que lidera com 39,9% da preferência dos eleitores.

No quadro alterado por Braga, ele está próximo ao candidato Amazonino Mendes (Cidadania), que aparece na pesquisa Pontual na segunda posição, com 24,9%.

Braga computou 21,3% na última pesquisa. Para que ele ultrapasse Amazonino, teria que disparar no dia da eleição quase 3%.

Vale ressaltar que, ao contrário do que disse Eduardo Braga, a Pontual Pesquisas não divulgou nenhum dado referente às pesquisas do segundo turno das eleições, como utilizado nas redes sociais do candidato.