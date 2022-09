Campanha de Eduardo Braga já pagou R$600 mil para empresa de marqueteiro que é réu em processo de improbidade na Paraíba

Redação AM POST

Antônio Raimundo Luedy Oliveira, sócio administrador da empresa RL & EC Comunicação e Marketing Ltda., que já soma R$ 600 mil em despesas de campanha por serviços prestados ao candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), é réu em processo de improbidade administrativa, na Justiça do Estado da Paraíba, que apura a suspeita de contratação informal de agência de marketing com uso de recursos públicos para fins de promoção pessoal da ex-prefeita de Campina Grande (PA), Cozete Barbosa, entre 2003 e 2004.

A ação, de autoria do Ministério Público da Paraíba (MPPB), aponta desvios que somam R$ 10 milhões, dos quais pelo menos R$ 800 mil, teriam ido para ações de publicidade.

A ação 0008005-77.2006.8.15.0011 tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande e inclui, além da prefeita e de Antônio Luedy, outros três réus. A ação apresenta a última movimentação em maio deste ano, com a juntada de novos documentos.

O inquérito civil instaurado pelo MP, que deu origem à ação, durou oito meses. Foram colhidos 60 depoimentos, à época. A conclusão foi que foram praticados atos de improbidade administrativa, crimes de responsabilidade, crimes comuns e crime eleitoral.

O MP elencou 14 fatos relacionados às irregularidades. Entre eles, transferências bancárias de verbas públicas entre 2002 e 2004 e a reforma nos imóveis residenciais da ex-prefeita e familiares.

Campanha no Amazonas

De acordo com o DivulgaCand, sistema de registro de candidaturas e contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a empresa da qual Luedy é sócio tem um capital social de R$ 2 mil e já faturou R$ 600 mil na campanha do senador e candidato Eduardo Braga, com a produção de programas de rádio e televisão para a campanha. Foi o maior gasto de campanha do candidato, que já tem um Total de Despesas Contratadas no valor de R$4.952.308,69 milhões.