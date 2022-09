Campanha de Lula paga mais de R$25 milhões para empresa recém-criada de marqueteiro denunciado por improbidade administrativa

Redação AM POST*

A empresa M4 Comunicação e Propaganda, criada em maio de 2022, está desembolsando o montante de cerca de R$ 25 milhões da campanha à Presidência da República do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para as eleições de 2022, conforme dados do sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral.

Continua depois da Publicidade

Além da quantia volumosa, que equivale a 50% do total já gasto pela campanha do petista, a companhia tem como um dos sócios Sidônio Pereira, o marqueteiro que foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por improbidade administrativa.

De acordo com o R7, o Ministério Público acusa Sidônio Pereira de receber R$ 7,5 milhões da Câmara Municipal de Salvador (BA), sem que houvesse a devida prestação de serviços. Até mesmo o valor da licitação foi contestado, uma vez que originalmente ele era de R$ 2 milhões.

Os objetos da ação são contratos firmados em 2006 entre a Câmara e a Leiaute Propaganda. De propriedade de Sidônio, a empresa liderou o consórcio vencedor do certame. Uma auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia identificou o pagamento à empresa sem a prestação dos serviços e com diversos aditamentos que elevaram o valor do contrato.

Continua depois da Publicidade

Pereira também trabalhou anteriormente para o PT. Ele foi o responsável pelo marketing da campanha de Fernando Haddad (PT) à Presidência da República em 2018. Além disso, o publicitário atuou em campanhas do governador Rui Costa (PT), atual governador da Bahia, e Jaques Wagner, antecessor.

*Com informações da Revista Oeste