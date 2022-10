Candidata a deputada federal, Adriana Mendonça recebeu milhões para campanha e teve votação pífia no AM

Redação AM POST

Com uma das campanhas à Câmara com mais recursos no Amazonas, a candidata a deputada federal Adriana Mendonça (Pros), que é ex-esposa de Henrique Oliveira (Podemos), obteve apenas 240 votos no pleito.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, a candidata foi quem mais recebeu recursos da direção nacional do Pros no Amazonas, R$ 3 milhões, porém, amargou a segunda menor votação entre os cinco candidatos da sigla que concorreram ao cargo.

O recurso do fundo eleitoral foi contestado por candidatos a deputado federal e estadual da sigla que pediram investigação da transferência.

Adriana, que é filha de ex-deputado federal de Minas Gerais, José Mendonça de Morais, foi citada entre as candidaturas ‘fantasmas’ que receberam verba do fundão acima da média dos demais concorrentes e praticamente não fizeram campanha, segundo reportagem do Estadão.

*Com informações do RealTime1