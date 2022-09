Candidato à reeleição para Assembleia Legislativa, Roberto Cidade faz campanha em Codajás

Redação AM POST

Neste sábado (3) pela manhã, o candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), esteve em Codajás (distante 240 km de Manaus), onde participou de carreata e de reunião política. No município, Cidade falou sobre a importância de melhor explorar os potenciais regionais para que se possa diminuir a dependência ao modelo Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Não posso executar, mas posso legislar e a população de Codajás pode ter certeza de que tudo o que estiver ao nosso alcance, o que chegar na Assembleia Legislativa e que seja em favor do povo do interior do Estado terá meu voto favorável. Tenho convicção de que precisamos pensar em novas matrizes econômicas para o interior do estado do Amazonas, para geração de emprego e renda. Precisamos manter estudos mais completos para identificar os potenciais de cada município, de cada região e tornar essa matriz viável, só assim poderemos expandir e diminuir a dependência que existe em torno da ZFM”, falou.

Cidade também fez um breve balanço sobre sua atuação parlamentar nos últimos três anos e meio e esclarecimentos sobre a importância das emendas de bancada, que permitiram que os deputados estaduais tivessem mais autonomia no envio de recursos para os municípios do interior do Estado.

“Fomos a primeira Assembleia Legislativa do país a criar as emendas de bancada, antes as emendas eram apenas impositivas e era mais demorado o envio de recursos para o interior. Tenho muita satisfação em dizer que a criação dessa espécie de emenda aconteceu sob a nossa presidência. Hoje podemos fazer um mandato mais participativo através das emendas parlamentares e quem ganha com isso é a população,” falou.

O parlamentar também falou sobre um dos principais anseios da população do município, que é a recuperação da estrada Codajás-Anori. “Tenham certeza de que se me derem mais um voto de confiança assim permanecerá. Sou funcionário do povo que me elegeu e o povo de Codajás vai ter em mim mais uma voz a lutar para tirar o município do isolamento, com a revitalização da estrada Codajás-Anori. Todas as pautas que são em favor do estado do Amazonas têm e terão nosso apoio”, afirmou.