Candidato à reeleição, Roberto Cidade comanda atividades de campanha nas zonas Sul e Centro-Sul de Manaus

Redação AM POST

O deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), esteve nesta quarta-feira (14), no Bairro da União e Conjunto Shangrilá I, zona Centro-Sul, e Petrópolis e Cachoeirinha, na zona Sul de Manaus, para realizar atividades de campanha. Nos locais, Cidade apresentou suas propostas de campanha e fez um breve balanço de suas atividades parlamentares.

Continua depois da Publicidade

Até o primeiro semestre deste ano, Roberto Cidade apresentou 263 projetos de lei (PLs), teve 107 leis sancionadas, fez o repasse de R$ 28 milhões por meio de emendas parlamentares, entre 2020 e 2022, para serem aplicadas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e fomento à produção rural.

“Tenho realizado caminhadas e reuniões políticas por Manaus e pelos municípios do interior do Amazonas falando do nosso mandato e apresentando as nossas propostas. Só tenho a agradecer pela receptividade, pelo carinho das pessoas comigo e pelas contribuições que elas dão ao nosso mandato. É gratificante saber que estamos no caminho certo. Meu compromisso é continuar fazendo a política do bem, com responsabilidade e permitindo que as pessoas tenham mais oportunidades. Que possamos continuar realizando esse trabalho e batalhando pelo nosso Estado”, falou.

No Bairro da União, o parlamentar realizou caminhada e reunião política e no Conjunto Shangrilá I, em Petrópolis e na Cachoeirinha comandou reuniões políticas. Morador do Bairro da União, Ulisses Rocha disse ter feito questão de participar dos dois momentos, caminhada e reunião, para saber um pouco mais sobre as propostas do parlamentar.

Continua depois da Publicidade

“É sempre importante a gente se interessar pelas propostas, conhecer um pouco mais sobre o político e ver de que forma ele se comporta diante das pessoas. Eu já conhecia um pouco do Roberto Cidade pela mídia e pelas redes sociais. Hoje tive a oportunidade de ver ele de perto e achei ele um cara bacana, simples, acessível às pessoas. Gostei das propostas que ele apresentou e do trabalho que já realizou. É um jovem político e que me pareceu muito responsável. Desejo muito sucesso a ele, que volte para a Assembleia e continue trabalhando firme”, disse.

Na Cachoeirinha, um dos bairros mais tradicionais de Manaus, o deputado estadual escutou demandas e sugestões dos moradores. “Nosso bairro é praticamente Centro, estamos próximos de tudo, mas ainda temos problemas como se aqui fosse uma área mais distante. Queria pedir para que o deputado nos ajudasse a melhorar a educação com a disponibilidade de mais escolas de tempo integral e creches. Sei que ele não pode executar, mas pode sugerir. Temos muitas mães que não conseguem trabalhar fora porque não têm com quem deixar os filhos. É um problema antigo e que, infelizmente ainda permanece”, falou a autônoma Isabel Peixoto.

Continua depois da Publicidade

Nesta quinta-feira (15), Cidade cumpre agenda de campanha em bairros das zonas Oeste e Centro-Oeste de Manaus.