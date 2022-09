Candidato à reeleição, Roberto Cidade cumpre agenda de campanha nos municípios de Urucurituba e Itapiranga

Redação AM POST

Candidato à reeleição, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), esteve nesta quinta-feira (8), nos municípios de Urucurituba e Itapiranga (distante 208 km e 308 km de Manaus, respectivamente), onde realizou atividades de campanha. Nos municípios, Cidade fez um balanço de suas atividades parlamentares e apresentou algumas de suas propostas nas áreas de geração de emprego e renda, agricultura familiar, inovação, segurança e outros.

Recebido com carreatas nos dois municípios, Cidade arrastou grande número de apoiadores e populares por onde passou. Em Urucurituba, após a carreata o parlamentar realizou reunião política.

“Fico muito feliz por voltar a Urucurituba, como cidadão desta terra, e poder colocar mais uma vez o meu nome à disposição para representar a população do meu Estado na Assembleia Legislativa. Fui agraciado há alguns meses com o Título de Cidadão Benemérito de Urucurituba e como disse lá atrás, meu compromisso e responsabilidade com esse município se tornaram ainda maior. Peço que confiem no nosso trabalho, nesse filho de Urucurituba que tem muito mais a contribuir com essa cidade, com o Amazonas”, afirmou.

Em Itapiranga, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), também comandou carreata por algumas das principais ruas da sede do município e apresentou suas propostas para um eventual novo mandato. No local, Cidade falou sobre o Patrulha Rural, serviço de segurança implementado pelo Executivo Estadual a partir de projeto de lei de sua autoria, além de outras iniciativas de seu mandato.

“A Patrulha Rural é uma modalidade de policiamento que atua tanto de forma preventiva quanto repressiva, direcionada às zonas rurais dos municípios. Ela já está beneficiando comunidades ao longo das rodovias AM-010 e AM-070. Vamos trabalhar para que a Patrulha seja ampliada para os outros municípios ligados à capital através de rodovias. Isso é um importante auxílio no combate à criminalidade.”, falou.

Até o primeiro semestre deste ano, Roberto Cidade apresentou 259 projetos de lei (PLs), teve 107 leis sancionadas, fez o repasse de R$ 28 milhões por meio de emendas parlamentares, entre 2020 e 2022, para serem aplicadas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e fomento à produção rural.

Ainda nesta quinta-feira, Cidade cumpre agenda de campanha em Nova Olinda do Norte.