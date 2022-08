Candidato ao Senado, Coronel Menezes declara possuir fortuna de R$ 3,3 milhões

Redação AM POST

O candidato ao Senado, Coronel Menezes (PL), declarou à Justiça Eleitoral que possui patrimônio de R$ 3,3 milhões, valor R$ 199,1 mil menor do que o apresentado nas eleições 2020, quando ele disputou a prefeitura de Manaus e fracassou ficando em quinto lugar. As informações constam no site DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com os dados declarados, o patrimônio de Menezes é composto por seis apartamentos, diversas aplicações e investimentos, participações societárias e depósito bancário em conta corrente no Brasil e no exterior.

Um dos apartamentos do militar está registrado no preço de R$ 722,4 mil, maior valor de seu patrimônio.

Outro diferença deste pleito para o de 2020, na declaração de Menezes, é que agora ele preferiu se identificar como administrador e não mais como membro das Forças Armadas.

O empresário, Fred Melo (PL), que é o primeiro suplente do Coronel, declarou possuir R$ 20 mil em quotas ou quinhões de capital’.