Capitão Alberto Neto é reeleito Deputado Federal pelo Amazonas com mais de 140 mil votos

Redação AM POST

O Deputado Federal Capitão Alberto Neto foi reeleito neste domingo (2) com mais de 140 mil votos de confiança da população amazonense. Com a vitória confirmada nas urnas ele segue para o segundo mandato na Câmara Federal como representante do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

“Quero agradecer a todo povo do Amazonas que me confiou novamente a missão de ser seu representante em Brasília. Nossa votação expressiva mostra que nosso trabalho está no caminho certo. Agora é seguir fazendo ainda mais pelo nosso estado e pelo Brasil”, declarou Alberto Neto.

A reeleição confirma o bom desempenho do Deputado Federal no primeiro mandato com trabalho. Durante o período eleitoral Alberto Neto percorreu o estado prestando contas do mandato e apresentando as propostas e projetos que pretende desenvolver e dar continuidade para fazer do Amazonas um terra de oportunidades para todos.

Segundo Turno

Continua depois da Publicidade

Vice-líder do Governo, o Capitão Alberto Neto segue no segundo turno fazendo campanha para o Presidente Jair Bolsonaro no Amazonas, apresentado o trabalho realizado em prol do estado e destacando os projetos futuros do Presidente para o desenvolvimento do Amazonas nos próximos quatro anos.

“Seguimos com a campanha do Presidente Bolsonaro no segundo turno em busca da reeleição. O Amazonas e o Brasil sabem do nosso compromisso com a nação e juntos vamos continuar com o trabalho pelo bem do povo brasileiro”, disse.

Continua depois da Publicidade

O Deputado Federal também segue com apoio a reeleição do Governador Wilson Lima com quem caminhou no primeiro turno reforçando a parceria e o compromisso com a população amazonense.

Trabalho realizado

Continua depois da Publicidade

Vice-líder do Governo, o Deputado Federal Capitão Alberto Neto tem importantes trabalhos realizados e no primeiro mandato possui mais de 1500 propostas legislativas, entre elas 165 projetos de lei. Um desses projetos é o PL 2017/2020 que aumenta a margem do consignável em 5%, devido ao período da pandemia e que virou Lei, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

O Deputado também é defensor da mulher vítima de violência doméstica e tem, entre outros trabalhos, o Projeto de Lei 3878/20 que destina 10% das vagas do SINE para mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto reforça a importância inserção da vítima no mercado de trabalho, pois a dependência econômica de seus agressores é um dos fatores que impede as mulheres de saírem desse ciclo de violência.

O parlamentar ainda teve cinco emendas acatadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023.

Reconhecimento

Vale destacar que deputado federal, Capitão Alberto Neto, foi escolhido pelo segundo ano consecutivo o melhor parlamentar do Amazonas, de acordo com classificação do site Raking dos Políticos, que avalia senadores e deputados federais em exercício.

Pelo Congresso em Foco, foi eleito o parlamentar mais transparente do Brasil e pelo Legisla Brasil o Deputado Federal cinco estrelas do Amazonas.

*Com informações da Assessoria de Imprensa