Chico Peto é vítima de fake news sobre sua pré-candidatura ao Senado Federal

Redação AM POST

O ex-deputado e ex-vereador, Chico Preto (Avante), que é pré-candidato ao Senado Federal com apoio declarado do prefeito de Manaus e presidente estadual do partido, David Almeida, foi vítima de uma fake news em um site local que diz que a legenda teria feito mudanças e o colocado para concorrer ao cargo de deputado federal.

Procurado pela reportagem do AM POST, Chico Preto disse que a informação não procede e que sua candidatura ao Senado será oficializada na convenção partidária do Avante programada para acontecer no dia 5 de agosto.

Vale lembrar que recentemente David Almeida deixou claro em entrevista a um podcast que não abre mão da candidatura de Chico Preto ao Senado.

“Eu tenho no meu partido um pré-candidato a senador, que é o Chico Preto, que é o meu candidato a senador. […] Se eu tenho um candidato no meu partido não tem porque apoiar um candidato de outro partido”, disse o presidente estadual do Avante.

Assista a partir do minuto 15:41: