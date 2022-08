Chico Preto avança com candidatura avulsa ao Senado e consegue autorização para produzir material de campanha no AM

Redação AM POST

O candidato ao Senado, Chico Preto (Avante), anunciou nesta quinta-feira (18) nas redes sociais que conseguiu do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) um CNPJ que vai lhe permitir produzir material da sua campanha eleitoral, como adesivos, cartazes e panfletos.

A candidatura de Chico Preto é avulsa, que consiste em ser totalmente independente sem ajuda financeira do partido nem direito a tempo de TV ou rádio na propaganda eleitoral. Mesmo assim ele não desistiu de seus propósitos e decidiu se lançar com recursos próprios neste pleito.

“A vitória de hoje é que saiu nosso CNPJ, que é um registro da Receita Federal que permite que a gente abra conta bancária e comece a produzir materiais [da campanha eleitoral]. Então muito em breve a gente vai está ai com adesivo, com as nossas propostas. Uma campanha humilde, pé no chão. Poucos recursos mas com muita fé, com muita determinação, com muita coragem para a gente enfrentar essa turma que está com medo de vim para a rua e debater propostas, propósitos”, disse.

Veja vídeo:

Veja documento:

CNPJ – CHICO PRETO